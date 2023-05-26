أرض مبللة ومكيف موصد بالحديد.. تفاصيل جديدة حول حادث صعق "سطام" بجازان

تواصل "سبق" كشف المزيد من التفاصيل حول حادثة الطالب سطام غازي فقيه بجازان والذي تعرض لصعق كهربائي دخل على اثره في غيبوبة، حيث أظهرت صورة للمكيف الذي تسبب في الحادثة بمدرسته بالخضراء تحصلت عليها اسرته وهو موصد بالحديد وحوله ارض عليها آثار بلل .
وتفصيلا، تساءلت أسرة "فقيه" كيف يتم توصيد مكيف بالحديد بهذه الطريقة رغم خطورته مع اي التماس كهربائي حتى لو كان بسيط؟ موضحة أن غازي لايزال يرقد بقسم العناية المركزة بالمستشفى في غيبوبة على الاجهزة ولا يعرفون ماهو مصيره حتى الآن.
وكان الطلب "سطام" والذي يدرس في المرحلة المتوسطة بالخضراء قد تعرض لحادث صعق كهربائي نقل على اثرها للمستشفى حيث دخل في غيبوبة الاربعاء الماضي وطالبت أسرته وقتها بفتح تحقيق في الواقعة محملة المدرسة المسؤولية موضحة أن نقله للمستشفى بعد الحادثة كانت هي جزء من السبب في تأزم الحالة لافتة إلى أن شقيقه هو من نقله وقد تعطلت المركبة في الطريق قبل وصولها للمستشفى ما اضطر الى انقاذ الموقف من قبل المارة .
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، رجاء العطاس، أن الإدارة تابعت ما تعرَّض له أحد طلابها ظُهر الأربعاء بعد بلاغ مكتب التعليم بإصابته بتماس كهربائي أثناء اليوم الدراسي في الصالة الرياضية لإحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بأبو عريش؛ وتم نقله فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وبيَّن المتحدث أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بادرت بالاطمئنان على حالة الطالب الصحية، سائلين الله له الشفاء العاجل.
ووجَّه المدير العام للتعليم بالمنطقة بالتحقيق في ملابسات الحادثة وأسبابها بشكل عاجل، والرفع له بنتائج التحقيق، والتوصيات اللازمة بشأنها، من خلال اللجان المكلَّفة التي باشرت أعمالها.