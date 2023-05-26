أرض مبللة ومكيف موصد بالحديد.. تفاصيل جديدة حول حادث صعق "سطام" بجازان

وكان الطلب "سطام" والذي يدرس في المرحلة المتوسطة بالخضراء قد تعرض لحادث صعق كهربائي نقل على اثرها للمستشفى حيث دخل في غيبوبة الاربعاء الماضي وطالبت أسرته وقتها بفتح تحقيق في الواقعة محملة المدرسة المسؤولية موضحة أن نقله للمستشفى بعد الحادثة كانت هي جزء من السبب في تأزم الحالة لافتة إلى أن شقيقه هو من نقله وقد تعطلت المركبة في الطريق قبل وصولها للمستشفى ما اضطر الى انقاذ الموقف من قبل المارة .