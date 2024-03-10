1,3 مليون مقعد عبر 2700 رحلة.. "سار" ترفع الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين السريع لموسم رمضان

وأفادت "سار" بأنه قد تم الانتهاء من جميع الخطط التشغيلية التي اعتمدتها الشركة لموسم رمضان هذا العام، مؤكدةً التزام الشركة بالتنسيق مع شركاء النجاح بتوفير الخدمات والإمكانات التي تسهم في تسهيل أداء ضيوف بيت الله الحرام لمناسك العمرة بيسر وسهولة، ويأتي ذلك ضمن حرص القيادة الرشيدة على تكامل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.