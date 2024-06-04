جراحة معقدة بمكة تنقذ بصر حاجّة تركية تبلغ من العمر 58 عامًا

نجح فريق طبي بمركز صحة العين في مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إجراء عملية جراحية معقدة ضمن عمليات اليوم الواحد، لإنقاذ بصر حاجّة تركية تبلغ من العمر 58 عامًا؛ حيث عانت من ضعف مفاجئ في النظر منذ 10 أيام.