في دورتها الخامسة.. وزير النقل والخدمات اللوجستية يترأس أعمال اللجنة السعودية-الجيبوتية

عُقدت اليوم أعمال اللجنة السعودية-الجيبوتية المشتركة في دورتها الخامسة بجمهورية جيبوتي، برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي السيد محمود علي يوسف.
وأكد "الجاسر" في كلمته الافتتاحية أن رؤية السعودية 2030 تبني اقتصادًا حيويًّا ومتنوعًا؛ إذ تعمل على تنمية الصناعات الواعدة، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص النمو لرواد الأعمال.. مؤكدًا أن مستقبل السعودية وازدهارها يقوم على العلاقة التشاركية بين القطاعَيْن الحكومي والخاص، إضافة إلى أن السعودية تسعى إلى تحقيق أهدافها التنموية وفق رؤية السعودية 2030.
وأضاف "الجاسر" بأن تحقيق التنويع الاقتصادي يُشكِّل مدخلاً رئيسيًّا نحو تحويل الرؤية إلى واقع، مشيرًا إلى أن المساهمة في القطاعات غير النفطية تُبرز أهمية زيادة الصادرات السعودية للأسواق العالمية، مؤكدًا أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وجمهورية جيبوتي بلغ خلال السنوات الخمس الماضية (2.7) مليار ريال، بمعدل نمو سنوي 7.43% سنويًّا.
وأشار إلى أن الأرقام تمثل ركنًا إضافيًّا من أركان التعاون التجاري الوثيق والمتنامي بهدف زيادة حجم الصادرات بين البلدين.. مؤكدًا أهمية التعاون والاستثمار في العديد من القطاعات الحيوية واللوجستية، منها ميناء دميرجوغ النفطي، ومحطة سكة الحديد، وميناء دوراليه للحاويات، وميناء دوراليه متعدد الأغراض.. وهذا يعززه أن السعودية لديها سِجل فعَّال ونشط في الشراكات بين القطاعَيْن العام والخاص.
وفي ختام أعمال اللجنة تم توقيع أربع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات؛ إذ وُقِّعت مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة البنية التحتية والتجهيزات في مجال قطاع الخدمات اللوجستية، ومذكرة تفاهم بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الجيبوتية بشأن التبادل الإخباري، ووقعت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي وهيئة الإذاعة والتلفزيون الجيبوتي اتفاقية للتعاون الإذاعي والتلفزيوني، ووقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية اتفاقية في مجال الثروة الحيوانية.