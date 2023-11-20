في دورتها الخامسة.. وزير النقل والخدمات اللوجستية يترأس أعمال اللجنة السعودية-الجيبوتية

وأشار إلى أن الأرقام تمثل ركنًا إضافيًّا من أركان التعاون التجاري الوثيق والمتنامي بهدف زيادة حجم الصادرات بين البلدين.. مؤكدًا أهمية التعاون والاستثمار في العديد من القطاعات الحيوية واللوجستية، منها ميناء دميرجوغ النفطي، ومحطة سكة الحديد، وميناء دوراليه للحاويات، وميناء دوراليه متعدد الأغراض.. وهذا يعززه أن السعودية لديها سِجل فعَّال ونشط في الشراكات بين القطاعَيْن العام والخاص.