اليونسكو تعلن فوز "الأحساء" نائبًا لرئيس شبكة المدن المبدعة بمجال الحِرف والفنون

أعلنت شبكة المدن المبدعة في اليونسكو عن فوز الأحساء- ممثلةً في الدكتور إبراهيم الشبيث، نائبًا لرئيس شبكة المدن المبدعة بمجال الحِرف اليدوية والفنون الشعبية، والبالغ عددها 66 مدينة على مستوى العالم.
ويأتي ذلك بعد نيل الأحساء عضوية الانضمام للشبكة العالمية في المجال الإبداعي بمبادرة من أمانة الأحساء عام 2015م، وذلك بدعم من الجهات الوطنية الداعمة ممثلةً في أمانة الأحساء، محافظة الأحساء، هيئة فنون الطهي، اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، هيئة التراث، المعهد الملكي للفنون التقليدية.
ويأتي ذلك نظير إلى ما تمتلكه الأحساء من المقومات الإبداعية ما يجعلها في مصاف نظيراتها من دول العالم، إضافة إلى امتلاكها ثراء الموروث الثقافي وتاريخها العميق في مجال الحِرف اليدوية والفنون الشعبية.
وعملت "الأحساء المبدعة" على تنمية المستهدفات العامة لأهمية دمج وإبراز الارتباط بين التعليم والأنشطة الثقافية والإبداعية لتعزيز استدامة الحِرف اليدوية والفنون الشعبية، حيث استطاعت الأحساء خلال السنوات الماضية نقل خبراتها وتجاربها في المحافظة على الحِرف اليدوية والفنون الشعبية للمدن المبدعة على مستوى العالم عبر عديد من اللقاءات والاجتماعات الدولية في "كوريا، بولندا، فرنسا، أمريكيا، أستراليا، البرازيل".
ومثلت الأحساء في الشبكة العالمية في المجال الإبداعي كأول مدينة خليجية والثالثة عربيًا، محققة تعاونًا وثيقًا للبرامج التطويرية بين مدن الإبداع بهدف التنمية المستدامة والعمل على المحافظة على التراث، إضافة إلى تبادل الخبرات التكاملية بين المدن الأعضاء.