اليونسكو تعلن فوز "الأحساء" نائبًا لرئيس شبكة المدن المبدعة بمجال الحِرف والفنون

وعملت "الأحساء المبدعة" على تنمية المستهدفات العامة لأهمية دمج وإبراز الارتباط بين التعليم والأنشطة الثقافية والإبداعية لتعزيز استدامة الحِرف اليدوية والفنون الشعبية، حيث استطاعت الأحساء خلال السنوات الماضية نقل خبراتها وتجاربها في المحافظة على الحِرف اليدوية والفنون الشعبية للمدن المبدعة على مستوى العالم عبر عديد من اللقاءات والاجتماعات الدولية في "كوريا، بولندا، فرنسا، أمريكيا، أستراليا، البرازيل".