"السديس": يوم العَلَم شعور بالفخر والاعتزاز بالهوية والعمق التاريخي

وفي ختام تصريحه، أكد "السديس" أنه على مدى نحو ثلاثة قرون كان هذا العلَم شاهدًا على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية، واتخذ منه مواطنو ومواطنات هذا الوطن راية للعز شامخة لا تُنكّس، وإيمانًا بما يشكله العلَم من أهمية بالغة بوصفه مظهرًا من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزًا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.