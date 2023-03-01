"السديس": يوم العَلَم شعور بالفخر والاعتزاز بالهوية والعمق التاريخي

نوّه الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس بالأمر الملكي الذي صدر اليوم، والخاص بيوم العَلَم، مؤكدًا أن عَلَمنا هو عَلَم التوحيد والرسالة والإسلام والسلام والحزم والعزم وهو حفيّ بالاحتفاء والاهتمام.
وقال الشيخ "السديس": إن تحديد يومٍ للعَلَم تجسيد لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام برمزية العلَم ودلالاته الوطنية المهمة، موضحًا أن إقرار "يوم العلَم" جاء تتويجًا لجهود سمو ولي العهد الذي رأى ضرورة الاحتفاء بالعلَم الوطني؛ باعتباره عنصرًا رئيسًا في الهوية الوطنية على امتداد تاريخ الدولة السعودية.
وأضاف "السديس" أن يوم العلَم يلتقي مع شعور الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية والعمق التاريخي للمملكة العربية السعودية، الذي رسّخته عبر العديد من المبادرات الوطنية المهمة، مبينًا أن يوم العلَم نافذة مهمة لتقدير العمق التاريخي للبلاد، ومؤكدًا في الوقت ذاته أن قصّة تطور العلَم تحكي أيضًا قصة نمو الوطن وتطوره ونهضته.
وبيّن "السديس" أن يوم علَم المملكة يعد رمزًا لوحدتها ولسيادتها، منذ تأسيسها وإلى اليوم، ويمثل يوم العلَم فرصة للتعبير عن الشعور الذي يحمله المواطنون تجاه علَمهم الوطني، والذي يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها الدولة السعودية.
وفي ختام تصريحه، أكد "السديس" أنه على مدى نحو ثلاثة قرون كان هذا العلَم شاهدًا على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية، واتخذ منه مواطنو ومواطنات هذا الوطن راية للعز شامخة لا تُنكّس، وإيمانًا بما يشكله العلَم من أهمية بالغة بوصفه مظهرًا من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزًا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.