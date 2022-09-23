سمو رئيس مجلس إدارة stc والرئيس التنفيذي يهنئان القيادة بالذكرى الثانية والتسعين باليوم الوطني

وأضاف الوتيد:" خلال هذا العام عقدنا العديد من الشراكات مع عدد من الشركات العالمية منها اتفاقية توطين مراكز البيانات وتدريب الكوادر السعودية مع شركة هواوي وتعزيز شبكات الجيل الخامس مع شركة اريكسون وتطوير وتمكين مجالات الابتكار مع شركة مايكروسوفت وغيرها من الاتفاقات التي تهدف إلى توسعة المجالات التقنية في المملكة، كما أطلقنا الشركة السعودية للحوسبة السحابية بالشراكة مع Alibaba cloud وشركة سايت وشركة سكاي السعوديتين، وكذلك أعلنا عن تأسيس شركة في مجال تقنيات إنترنت الأشياء بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، كما أطلقنا مبادرة انشاء مركز رقمي رئيسي MENA Hub لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى استثماراتنا في الكيابل البحرية، وتبني مبادرات مستدامة الأثر على المجتمع والاقتصاد والبيئة، ومنها حاضنة InspireU لدعم وتمكين رواد الأعمال في مشاريعهم التقنية الناشئة، والتي بلغت 75 مشروعاً تفوق قيمتها السوقية اليوم مئات الملايين يضاف إليها 15 مشروعاً جديداً في الدفعة التاسعة".