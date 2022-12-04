غرق طفل في مستنقعات أمطار "اقس بني عيسى" ومتطوعون ينتشلونه

لقي طفل يبلغ من العمر 13 عاماً مصرعه غرقاً في مستنقع لمياه خلفتها الأمطار التي هطلت على قرية اقس بني عيسى التابعة لمركز سبت الجارة أثناء محاولته السباحة مع مجموعة من أقرانه.
وهب مجموعة من الشبان المتطوعين للتناوب على النزول للمستنقع حتى تمكنوا من إخراجه قبل وصول فرق الإنقاذ والإسعاف والتي يشكل بعدها دائماً عن مركز سبت الجارة وقراه عائقاً في سرعة مباشرة مثل تلك الحالات؛ ما جعل بعض الوجهاء ينتقدون تكرار تأخر الجهات المعنية عن سرعة الوصول والمساهمة في إنقاذ الأرواح.
وكان حادث مروري وقع قبل يومين بمركز سبت الجارة عبارة عن تصادم بين مركبتين نتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص احتجز أحدهم داخل مركبته لما يقارب الساعة والنصف حتى توفي فيما لم يتمكن الحاضرون من إنقاذه، كما لم تأت فرق الإنقاذ إلا بعدما فارق الحياة، حسب رواية شهود عيان، بينما ذكر الأهالي أن وجود مركز للدفاع المدني والهلال الأحمر بسبت الجارة يعتبر من الضروريات لتمكنهم من سرعة مباشرة مثل تلك الحوادث لأن وجوده سيخدم ثلاثة مراكز إدارية متجاورة وسيساهم في إنقاذ الأرواح والممتلكات.
وشكر ذوو الغريق الشبان سعيد أحمد عبدالله العيسي، ومشاري عطيه عذبان العيسي، وأحمد سعيد أحمد العيسي، والذين سارعوا للتطوع وانتشاله من المستنقع قبل وصول الجهات المعنية.