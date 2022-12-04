غرق طفل في مستنقعات أمطار "اقس بني عيسى" ومتطوعون ينتشلونه

وكان حادث مروري وقع قبل يومين بمركز سبت الجارة عبارة عن تصادم بين مركبتين نتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص احتجز أحدهم داخل مركبته لما يقارب الساعة والنصف حتى توفي فيما لم يتمكن الحاضرون من إنقاذه، كما لم تأت فرق الإنقاذ إلا بعدما فارق الحياة، حسب رواية شهود عيان، بينما ذكر الأهالي أن وجود مركز للدفاع المدني والهلال الأحمر بسبت الجارة يعتبر من الضروريات لتمكنهم من سرعة مباشرة مثل تلك الحوادث لأن وجوده سيخدم ثلاثة مراكز إدارية متجاورة وسيساهم في إنقاذ الأرواح والممتلكات.