"التحلية" تقود ملف الابتكار عالميًّا بلقائها عددًا من القيادات في إيطاليا

التقى محافظ تحلية المياه المهندس عبدالله العبدالكريم، ونخبة من المختصين، عددًا من قيادات أكاديمية في جامعة البوليتكنيك "جامعة العلوم التطبيقية بميلان"، وزاروا عددًا من المراكز البحثية المتخصّصة لتعزيز الشراكات، ودعمًا لتوجهات المملكة في تعزيز الإبداع والابتكار؛ للنهوض بصناعة تحلية المياه وضمان شمول التجربة على مستوى القارات.
يأتي هذا لبحث فرص بناء العلاقات الاستثمارية مع المنظمات والقطاعات المعنية بصناعة تحلية المياه، وإتاحة الفرصة للمهتمين للمشاركة بجائزة "الابتكار العالمية في التحلية" بالشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية التي سيعلن عنها مطلع 2023.
وشملت الزيارة لقاء عدد من المسؤولين في القطاعات الصناعية، وجامعة "POLITECNICO" العريقة، وعقد مناقشات موسعة حول التعاون المشترك في مجال البحث والتطوير؛ لابتكار تقنيات جديدة وفرص الأعمال الواعدة في تحلية المياه، ومناقشة فرص التعاون في مجال الهندسة؛ للاستفادة من الكوادر الهندسية التفصيلية للمعدات والأعمال المختصة في التطوير والابتكار، وبحث فرص تنمية مكونات صناعة التحلية والمنتجات المشتركة بينها وبين مختلف القطاعات.
وأتاحت "التحلية" فرصة الانضمام في "جائزة الابتكار في التحلية" للطلبة والأكاديميين والباحثين، من خلال مساراتها الرئيسية والفرعية التي سيعلن عنها مطلع 2023، وذلك ضمن اهتمام المملكة ببناء شراكات لزيادة الحلول والابتكارات الحديثة في صناعة تحلية المياه، وتطوير مصادر الطاقة النظيفة؛ من أجل تعزيز فرص الأعمال الواعدة في هذا المجال من خلال استقطاب العقول المبتكرة من جميع دول العالم.