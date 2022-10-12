"التحلية" تقود ملف الابتكار عالميًّا بلقائها عددًا من القيادات في إيطاليا

وأتاحت "التحلية" فرصة الانضمام في "جائزة الابتكار في التحلية" للطلبة والأكاديميين والباحثين، من خلال مساراتها الرئيسية والفرعية التي سيعلن عنها مطلع 2023، وذلك ضمن اهتمام المملكة ببناء شراكات لزيادة الحلول والابتكارات الحديثة في صناعة تحلية المياه، وتطوير مصادر الطاقة النظيفة؛ من أجل تعزيز فرص الأعمال الواعدة في هذا المجال من خلال استقطاب العقول المبتكرة من جميع دول العالم.