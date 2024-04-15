د. العيسى يشهد ختام مسابقة "صغار الحُفّاظ".. ويضع حجر الأساس لفرع متحف السيرة النبوية

برعاية وحضور دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، السيد محمد شهباز شريف، شهد معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الحفلَ الختاميَّ لتكريم الفائزين في المسابقة القرآنية السنوية (الماهر بالقرآن الكريم) لصغار الحفاظ الذين هم دون العاشرة، ثم وضْع حجرَ الأساس لمشروع فرع متحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية المنطلق من مقره الرئيس بالمدينة المنورة، وذلك بحضور عددٍ من أصحاب الفضيلة والمعالي من كبار العلماء والوزراء، يتقدمهم معالي وزير الخارجية، السيد محمد إسحاق دار، ومعالي وزير الشؤون الدينية، السيد سالك حسين، وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان، السيد نواف بن سعيد المالكي، إضافةً إلى أساتذة وطلاب الجامعات وحفظة القرآن الكريم وأهاليهم.