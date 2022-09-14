مؤتمر صناعة الحديد والصلب يستعرض أبرز معالم مشروع "القدية"

وأوضح خلال مشاركته في المؤتمر السعودي الدولي الثاني لصناعة الحديد والصلب أن المشروع يشتمل على منطقة للجولف وعالم يحاكي ديزني لاند والرياضات المائية، فيما بُدِئ في بناء منتزه هو الأضخم من نوعه في العالم، فضلًا عن حلبة لسباق السيارات، ويتوقع أن يكون قادرًا على استضافة الألعاب الأولمبية الآسيوية بداية من العام 2024، عادًا الأعمال الضخمة بالمشروع تشكل تحديًا لوجستيًا كبيرًا.