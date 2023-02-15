شركة الذكاء الاصطناعي Intelmatix تطلق منصة ذكاء القرار المؤسسي EDIX

وأظهرت منصة EDIX نجاحات في عدد من التطبيقات. فمثلا يتم استخدامها حاليًا من قبل سلسلة كبيرة لمطاعم الخدمة السريعة، وأبرزت منصة EDIX قدرتها على تحقيق وفورات من خلال التحكم في المخزون وتقليل الهدر وتسليم الطلبات في الوقت المناسب، مع توقعات بزيادة الأرباح بنسبة تصل الى 90٪. وفي مثال آخر، تمكن منصة EDIX جهة تعمل في إدارة المدن من تشغيل فريق من المفتشين يعمل عبر أكثر من 50 مدينة، لتوفر من خلال ذكاء القرار المؤسسي 10 ملايين دولار سنويًا. ومع جهة أخرى تدير قوة عاملة تضم أكثر من 500,000 موظف من أكثر من موقع حول العالم، تعمل EDIX حاليًا على إدارة وتدريب القوى العاملة بهذه الجهة، ومن المتوقع أن تنتج تحسينات في كفاءة التوظيف بنسبة 29٪.