"الإحصائي الخليجي": 12.9 % نسبة الأسماك المهدّدة بالانقراض في دول التعاون

وأوضح المركز أن 12.9% نسبة أنواع الأسماك المهدّدة بالانقراض من الدرجة الأولى من إجمالي أنواع الأسماك المهدّدة بالانقراض المشتركة ما بين دول مجلس التعاون، حسب التصنيف الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) عام 2019م.