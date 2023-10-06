"الدعيلج" يزور مقر "امبراير" الرئيس لتصنيع الطائرات في البرازيل

زار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أمس، مقر "امبراير" الرئيس لتصنيع الطائرات في ولاية ساو باولو البرازيلية، يرافقه نواب الرئيس والرؤساء التنفيذيون بالشركات والناقلات الوطنية العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة.
وتجوّل الدعيلج، بمرافق المصنع، التي شملت زيارة مركز تجربة العميل، ومصنع الطائرات المدنية، ومقر الخط النهائي لتصنيع طائرات نوع "E-Jet"، ومركز خدمة العملاء.
تأتي الزيارة استكمالاً لأهداف مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي الذي أُقيم في مدينة ريو دي جانيرو.
واطلع الوفد على موقع تصنيع الطائرات التي تُصنّع بأحدث الطرق المبتكرة، وشملت أحجام المحركات، وأحجام الطائرات، وكيفية تقليل التكاليف الكلية في تصنيع الطائرات، وشاهد عرضًا تقديميًا، استعرض فيه تاريخ الشركة من عام 1950م، وتطور منتجاتها، وشركاء النجاح، والبحوث التخصصية المستمرة عن حلول أكثر كفاءة استدامة.
وتعد الخدمات التي تقدمها الشركة عبر منتجاتها؛ صديقة للبيئة من حيث توفير الوقود وانخفاض الانبعاثات السامة.
يشار إلى أن أعمال مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي، ناقش في جلساته بحث وتعزيز سبل التعاون، ونقل وتوطين صناعة الطائرات في المملكة، وتأهيل وتدريب وتطوير الكوادر الشابة في هذا المجال؛ تحقيقًا لمخرجات رؤية المملكة 2030.
وسعت الهيئة العامة للطيران المدني في تنفيذ تلك المخرجات من خلال مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران، الساعية إلى أن تكون المملكة مركزًا عالميًا للطيران.