"الدعيلج" يزور مقر "امبراير" الرئيس لتصنيع الطائرات في البرازيل

واطلع الوفد على موقع تصنيع الطائرات التي تُصنّع بأحدث الطرق المبتكرة، وشملت أحجام المحركات، وأحجام الطائرات، وكيفية تقليل التكاليف الكلية في تصنيع الطائرات، وشاهد عرضًا تقديميًا، استعرض فيه تاريخ الشركة من عام 1950م، وتطور منتجاتها، وشركاء النجاح، والبحوث التخصصية المستمرة عن حلول أكثر كفاءة استدامة.