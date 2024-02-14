نجاح أول مبادرة لزراعة البن بظهران الجنوب لرفع نسبة إنتاجه بالمملكة

وأوضح "أبو سراح" أن المبادرة تأتي لزراعة هذا المحصول الاقتصادي الهام في مزارع ظهران الجنوب، وجاءت تزامنًا مع ما تشهده زراعة البن في المملكة من إقبال كبير من قِبَل المزارعين والمستثمرين والنمو المتزايد في إنتاج هذا المحصول بدعم من الحكومة الرشيدة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة للمزارعين والمستثمرين على حد سواء، ونتج عنه اتساع الرقعة الزراعية للبن بشكل ملحوظ؛ بهدف رفع نسبة إنتاجه في المملكة دعمًا للاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.