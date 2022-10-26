وجهة "مسار" تطلق حزمة مشاريعها الفندقية العالمية بقيمة استثمارية تقارب مليارَيْ دولار

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار،المالك والمطور لـ"مسار" وجهة ال100 مليار ريال، والشريك الاستراتيجي لـ"مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار" (FII)، على هامش المؤتمر بنسخته السادسة، بحضور رئيس الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد، عن توقيع اتفاقية إنشاء وتشغيل حزمة مشاريعها الفندقية بقيمة استثمارية إجمالية تقارب مليارَيْ دولار، وتم تعيين شركة بايتور السعودية العربية للإنشاءات كَمُقَاوِل رئيسي للتنفيذ، فيما تم تعيين شركة الدار الدولية للاستشارات الهندسية للإشراف على تنفيذ الحزمة التي تشمل إنشاء وتشغيل سبعة أبراج فندقية.
وأثمرت جهود وجهة "مسار" في سعيها لإرساء معايير جديدة وعالمية ضمن قطاع الضيافة في مكة المكرمة عن تعيين مشغلين عالميين، حيث شملت الاتفاقية علامات الضيافة العالمية "كمبينسكي" والسلسلة العالمية "تاج" لأول مرة في مكة المكرمة لتولي عمليات التشغيل لبرجين فندقيين من فئة خمسة نجوم إضافةً إلى البرج السكني لكمبينسكي، ويُشار إلى أن هذه المجموعة الفندقية تحتل موقعاً فريداً بالمنطقة المركزية بمدينة مكة، حيث تبعد مسافة ما يقارب 500 متر فقط عن الحرم المكي، وتحتوي على مُجمَّع تجاري بمساحة تزيد عن 43 ألف متر مربع، وتوفر هذه الفنادق مجموعة من مواقف السيارات ومحطة توقف للحافلات سريعة التردد.
ومن المقرر أن تتولى العلامة الفندقية الرائدة "هيلتون" عمليات التشغيل لبرج "إيمباسي سويت – هيلتون" ذي الأربعة نجوم، إضافة إلى ثلاثة أبراج فندقية تحمل ثلاثة نجوم بجانب محطة قطار الحرمين السريع "جاردن إن – هيلتون"، وجميع هذه الفئات المختلفة تحتوي على أكثر من 2800 غرفة.
يذكر أن وجهة "مسار"، وقّعت في يوليو الماضي، عقد شراكة استراتيجية مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار؛ وجاء ذلك في إطار حرصها على الإسهام بفاعلية في عمل المؤسسة واهتمامها بتعزيز الأثر الإيجابي على الإنسانية، ودعم مختلف المبادرات في مجالاتها الأربعة: الذكاء الصناعي والروبوتات، التعليم، والصحة، والاستدامة.