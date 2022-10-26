وجهة "مسار" تطلق حزمة مشاريعها الفندقية العالمية بقيمة استثمارية تقارب مليارَيْ دولار

وأثمرت جهود وجهة "مسار" في سعيها لإرساء معايير جديدة وعالمية ضمن قطاع الضيافة في مكة المكرمة عن تعيين مشغلين عالميين، حيث شملت الاتفاقية علامات الضيافة العالمية "كمبينسكي" والسلسلة العالمية "تاج" لأول مرة في مكة المكرمة لتولي عمليات التشغيل لبرجين فندقيين من فئة خمسة نجوم إضافةً إلى البرج السكني لكمبينسكي، ويُشار إلى أن هذه المجموعة الفندقية تحتل موقعاً فريداً بالمنطقة المركزية بمدينة مكة، حيث تبعد مسافة ما يقارب 500 متر فقط عن الحرم المكي، وتحتوي على مُجمَّع تجاري بمساحة تزيد عن 43 ألف متر مربع، وتوفر هذه الفنادق مجموعة من مواقف السيارات ومحطة توقف للحافلات سريعة التردد.