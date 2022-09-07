تضارب المعلومات حول مهلة الإفصاح للآبار غير المرخصة.. "سبق" تتواصل وتزيل اللبس

ويعود سبب تلك الإشكالات في تحديد نهاية مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة لثلاثة أمور: الأول أن نظام المياه صدر بتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤١، ونص على أن مهلة الإفصاح تستمر سنتين من تاريخ العمل بالنظام، مما دعا كثيراً من المزارعين لتأكيد أن المهلة تنتهي بتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٤، لأن العمل بالنظام بدأ بعد ٣ أشهر من صدوره أي في ٩ / ٢/ ١٤٤٢، والمهلة سنتان من تاريخ العمل به.