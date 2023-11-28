توقعات إكسبو 2030.. 40 مليون زائر من مختلف بلدان العالم ومليار زيارة عبر الواقع الافتراضي

ويُتوقع مشاركة عدد 246 مشاركاً، من دول ومنظمات عالمية ومشاركين غير رسميين، ومن المتوقع أيضاً أن يُقام المعرض على مساحة تقدر بـ6 ملايين متر مربع في شمال الرياض، على بعد حوالي 5-10 دقائق بالسيارة من مطار الملك خالد الدولي.