توقعات إكسبو 2030.. 40 مليون زائر من مختلف بلدان العالم ومليار زيارة عبر الواقع الافتراضي

بعد فوز الرياض باستضافة معرض إكسبو 2030م، ظهرت توقعات حول عدد الزوار والمشاركين في المعرض العالمي الذي يقام كل خمس سنوات ويجذب ملايين الزوار واستثمارات تقدر بمليارات الدولارات.
وفي التفاصيل، يتوقع أن يحظى معرض الرياض إكسبو 2030 بقرابة 40 مليون زائر، والذي يقام خلال الفترة من 1 أكتوبر 2030 حتى 31 مارس 2031، كما يتوقع أن تتجاوز الزيارات الافتراضية مليار زيارة عبر الواقع الافتراضي.
ويُتوقع مشاركة عدد 246 مشاركاً، من دول ومنظمات عالمية ومشاركين غير رسميين، ومن المتوقع أيضاً أن يُقام المعرض على مساحة تقدر بـ6 ملايين متر مربع في شمال الرياض، على بعد حوالي 5-10 دقائق بالسيارة من مطار الملك خالد الدولي.