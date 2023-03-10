اللواء "المرعيد": البيان الثلاثي بشأن استئناف العلاقات السعودية-الإيرانية مكسب سياسي مهم

وتفصيلاً، شدَّد اللواء "المرعيد" على أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، ودعم استقرارها، ورخاء شعوبها.. موضحًا أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ودبلوماسيتها الفاعلة في المجالَين الإقليمي والدولي.. وقال: "البيان يتضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، ويتضمن تشديدهما على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل بشؤونها الداخلية. واتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما؛ وهذا يؤكد حرص المملكة العربية السعودية أولاً على الاستقرار والأمن في المنطقة المهمة من العالم، وخفض مستوى التوتر الذي تستغله بعض الدول الأجنبية وبعض القوى والعناصر التي تستفيد من عدم استقرار المنطقة".