في معرض "بنان" بالرياض.. منى السليطي تُحيي فن "النقدة" وتبتكر "غرزة بنان"

يرجع أصل فن "النقدة" إلى مدينة شيراز، قبل أن ينتقل إلى الخليج العربي عبر الهجرات القديمة، ويكتسب طابعًا محليًا مميزًا في كل دولة. ففي قطر مثلًا، تعكس النقوش رموز البحر والمراكب و"القند"، بينما تعبّر في البحرين عن النخيل، ما يجعله فنًا مشتركًا بهوية متعددة الجذور.