مستشفى سليمان الحبيب بالسويدي ينقذ حياة طفل غَرِقَ بمسبح منزلي

وقال الدكتور أحمد العزة رئيس قسم الطوارئ بالمستشفى، إن والد الطفل وجده غارقًا على وجهه في المسبح، فسارع إلى إخراجه وإجراء الإسعافات الأولية له، ثم تم نقله إلى مركز صحي أوليّ تعذر عليه التعامل مع الحالة لصعوبتها، فتم نقله عبر فريق الهلال الأحمر إلى مركز الطوارئ بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، واستقبله الفريق الطبي المشكّل مسبقًا من استشاري طوارئ الأطفال والجهاز التنفسي والطاقم التمريضي، ووصل الطفل وهو في ذات الحالة الصحية المعقدة التي لازمته منذ إخراجه من المسبح، إذ كان يعاني من نزف من الفم وضيق حاد في التنفس ونقص في أكسجين بالدماغ، بالإضافة إلى التشنجات، فتم التعامل مع الحالة بمهنية عالية؛ حيث تم تأمين مجرى التنفس، وبموازاة ذلك تم التعامل مع التشنجات ببعض العلاجات التي أعطيت للطفل عبر القسطرة الوريدية؛ لكن معاناته مع ضيق التنفس الحاد تواصلت، فوضع على جهاز التنفس الاصطناعي، ومن ثم تفريغ المعدة من الدم والسوائل، عبر أنبوب تم تركيبه خصيصًا لذلك.