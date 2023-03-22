أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بحلول شهر رمضان المبارك

وقال أمير المنطقة: يشرفني أصالةً عن نفسي ونيابةً عن أبنائكم أهالي المنطقة الشرقية، أن أرفع لمقامكم الكريم التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذا الشهر الفضيل عليكم وعلى بلادنا وهي تنعم بالأمن والرخاء، في ظل قيادتكم الحكيمة، وأن يديمكم عزًا وسندًا لبلادنا وللعالمين العربي والإسلامي.