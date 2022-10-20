الثلاثاء المقبل.. كسوف جزئي للشمس يشاهد بسماء المملكة

ويحدث الكسوف الجزئي للشمس عندما يكون جزء فقط من قرص الشمس مغطى بقرص القمر ما سيجعلها تبدو كما لو أن جزءًا أُزيل منها، وسيكون شبه ظل القمر وليس ظله يمر فوقنا، وخلال هذا الكسوف سيكون قطر الشمس الظاهري 0.6 في المئة، أكبر من المتوسط وسيكون القمر قبل 4 أيام فقط من الحضيض مما سيجعله كبيرًا نسبيًا عند الذروة العظمى للكسوف وليس له تأثير حقيقي على هذا الكسوف لأنه كسوف جزئي.