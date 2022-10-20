الثلاثاء المقبل.. كسوف جزئي للشمس يشاهد بسماء المملكة

ستشهد الكرة الأرضية كسوفًا جزئيًا للشمس يوم الثلاثاء المقبل 25 من أكتوبر الجاري، وسيُشاهد في معظم الوطن العربي وأوروبا وغرب آسيا وشمال شرق أفريقيا، ويُعد الكسوف الثاني والأخير في العام الحالي 2022.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أن كسوف الشمس الجزئي سيدوم على مستوى الكرة الأرضية 4 ساعات و4 دقائق ما بين 11:58 صباحًا و04:02 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وستشهد كامل مناطق المملكة كسوفًا للشمس الجزئي بجميع مراحله وبنسب متفاوتة، وستحظى المنطقة الوسطى والشمالية الشرقية وشرق المملكة بنسبة كسوف أعلى مقارنة ببقية المناطق الأخرى ما بين 01:30 بعد الظهر حتى 03:50 عصرًا.
ويحدث الكسوف الجزئي للشمس عندما يكون جزء فقط من قرص الشمس مغطى بقرص القمر ما سيجعلها تبدو كما لو أن جزءًا أُزيل منها، وسيكون شبه ظل القمر وليس ظله يمر فوقنا، وخلال هذا الكسوف سيكون قطر الشمس الظاهري 0.6 في المئة، أكبر من المتوسط وسيكون القمر قبل 4 أيام فقط من الحضيض مما سيجعله كبيرًا نسبيًا عند الذروة العظمى للكسوف وليس له تأثير حقيقي على هذا الكسوف لأنه كسوف جزئي.
وستشهد مكة المكرمة الكسوف الجزئي لمدة ساعتين و7 دقائق، ابتداءً من الساعة 01:33 بعد الظهر، وسيصل الكسوف ذروته العظمى عند الساعة 02:39 بعد الظهر بنسبة (22.1%) وسينتهي عند الساعة 03:40 عصرًا، فيما سيبدأ الكسوف الجزئي للشمس في المدينة المنورة عند الساعة (01:24 بعد الظهر) وسيصل ذروته العظمى الساعة (2:33 بعد الظهر) بنسبة (27.1%) وسينتهي عند الساعة 03:37 عصرًا بعد ساعتين و13 دقيقة.
وأشار أبو زاهرة إلى أن العاصمة الرياض سيكون الكسوف الجزئي يشكل نسبة (33.5%) وسيستمر لمدة ساعتين و15 دقائق، يبدأ عند الساعة 01:32 بعد الظهر ويصل ذروته العظمى عند الساعة 02:42 بعد الظهر وينتهي عند الساعة 03:47 عصرًا.
يُذكر أنه سيتبع كسوف الشمس الجزئي بعد أسبوعين في 8 نوفمبر 2022 خسوف كُلي للقمر، سيشاهد من الساحل الغربي للولايات المتحدة مع أستراليا وجنوب شرق آسيا لكنه لن يكون مشاهدًا في الوطن العربي.