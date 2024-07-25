شاهد.. "الخريف" يبحث مع نائب الرئيس البرازيلي فرص ومحفزات الصناعة والتعدين

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، خلال لقائه اليوم مع نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية وزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات الدكتور جيرالدو جونيور؛ سبل تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والصناعية بين البلدين، والفرص النوعية الجاذبة للمستثمرين والشركات البرازيلية في القطاعين الصناعي والتعديني بالمملكة.
واستعرض اللقاء الذي حضره نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد الخلب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية الدكتور فيصل بن إبراهيم غلام؛ القطاعات الواعدة التي ركزت على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والفرص النوعية في قطاع التعدين، إضافة إلى الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين لتسهيل ممارسة أعمالهم في بيئة الاستثمار الصناعية والتعدينية.
كما أثنى الطرفان، خلال اللقاء، على التطور الإيجابي في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، الذي أثمر عددًا من المشاريع النوعية المشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين، حيث أعرب "الخريف" خلال الاجتماع عن تهنئة المملكة للبرازيل على رئاستها لمجموعة العشرين لعام 2024.
وشهدت الصادرات غير النفطية للمملكة إلى البرازيل نموًا ملحوظًا بنسبة 5.65% سنويًا بين عامي 2018 و2023، وفي عام 2023، تجاوزت قيمة صادرات المملكة للبرازيل 3 مليارات ريال، في حين بلغت وارداتها أكثر من 13 مليار ريال.
ويأتي لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية بنظيره البرازيلي، في إطار رئاسته لوفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية، الذي يقوم بزيارة رسمية تشمل البرازيل وتشيلي خلال الفترة من 22 إلى 30 يوليو؛ لتعزيز الروابط الثنائية وجذب الاستثمارات إلى قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة.