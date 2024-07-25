شاهد.. "الخريف" يبحث مع نائب الرئيس البرازيلي فرص ومحفزات الصناعة والتعدين

كما أثنى الطرفان، خلال اللقاء، على التطور الإيجابي في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، الذي أثمر عددًا من المشاريع النوعية المشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين، حيث أعرب "الخريف" خلال الاجتماع عن تهنئة المملكة للبرازيل على رئاستها لمجموعة العشرين لعام 2024.