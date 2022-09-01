"القصبي" يرأس الاجتماع "14" لمجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية

واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها متابعة قرارات وتوجيهات المجلس السابقة، وعرض إنجازات الهيئة خلال العام الحالي، ومناقشة أبرز المستجدّات حيال تنفيذ أولويات الهيئة لعام 2022م، والتقرير الدوري لقضايا المعالجات التجارية، وإعادة تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.