حرس الحدود يدشن خدمات بوابة "زاول" عبر "أبشر"

دشنت المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم، تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، عددًا من خدمات بوابة "زاول" عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر أعمال).