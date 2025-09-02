استدعاء 611 مركبة من إنفينيتي ونيسان بسبب خلل محتمل في المحرك قد ينتهي بحادث

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على ضمان سلامة المستهلكين، ومعالجة أي أعطال قد تشكل خطورة أثناء القيادة، مشددة على ضرورة استجابة الملاك فورًا لتفادي المخاطر المحتملة.