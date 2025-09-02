استدعاء 611 مركبة من إنفينيتي ونيسان بسبب خلل محتمل في المحرك قد ينتهي بحادث

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 611 مركبة من طرازات إنفينيتي ونيسان بسبب خلل في محامل المحرك قد يؤدي إلى تلفه وفقدان قوة الدفع أثناء القيادة، مما قد يزيد من احتمالية وقوع حادث.
وأوضحت الوزارة أن عملية الاستدعاء تشمل 499 مركبة من طراز إنفينيتي "QX55" موديل 2022 و"QX50" موديلات 2018 – 2020، بالإضافة إلى 112 مركبة من طراز نيسان "ألتيما" موديلات 2019 – 2020.
وأكدت وزارة التجارة أن بإمكان الملاك التحقق من شمول مركباتهم في الاستدعاء من خلال إدخال رقم هيكل المركبة عبر الموقع الإلكتروني Recalls.sa، ومن ثم التواصل مع وكلاء الشركات المعتمدين لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على ضمان سلامة المستهلكين، ومعالجة أي أعطال قد تشكل خطورة أثناء القيادة، مشددة على ضرورة استجابة الملاك فورًا لتفادي المخاطر المحتملة.