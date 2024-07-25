محليات

دوريات المجاهدين في جدة والشرقية تقبض على مروّجي الحشيش والميثامفيتامين

جرى إيقافُه واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقّه وإحالته إلى جهة الاختصاص
دوريات المجاهدين في جدة والشرقية تقبض على مروّجي الحشيش والميثامفيتامين

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة، على مقيم من الجنسية المصرية؛ لترويجه مادةَ الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقّه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

كما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطن؛ لترويجه مادةَ الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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