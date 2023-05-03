"هدف" يطلق منتج دعم النقل "وصول" للذكور من ذوي الإعاقة

وأشار إلى أن منتج (وصول) يقدم دعماً مالياَ لمستفيديه يصل إلى 1100 ريال شهرياً لمدة 24 شهراً؛ بينما يغطي المنتج مناطق المملكة كافة، ويهدف إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل، من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وجودة وسلامة عاليتين من وإلى مقر العمل بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.