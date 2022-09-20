7 جامعات سعودية تعتمد مواد وأندية لتعليم الموسيقى بأساتذة متخصصين
اعتمدت جامعات حكومية وخاصة مواد وأندية لتعليم الموسيقى داخل أروقتها ومنها سبع جامعات في المملكة من خلال اعتمادها أندية موسيقية وتدريس الموسيقى للطلاب.
وتفصيلاً، ذكر برنامج الراصد الذي يبث على قناة الإخبارية أن الجامعات السعودية اعتمدت تدريس مادة الموسيقى للطلاب بأساتذة متخصصين في هذا المجال لتعليمها الطلاب.
والجامعات التي اعتمدت تعليم الموسيقى هي : جامعة جازان وجامعة تبوك وجامعة حائل وجامعة الملك خالد بأبها أندية خاصة لتعليم الموسيقى بشكل كامل، كما اعتمدت جامعتا عفت وجامعة دار الحكمة في جدة خطة خاصة لتعليم الموسيقى بدءًا من العام الجاري 2022.
وكان مجلس شؤون الجامعات قد اعتمد، إنشاء كلية الفنون بجامعة الملك سعود في الرياض، تدرس علوم المسرح والسينما والموسيقى والتصميم الجرافيكي والنحت والخط كما أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود عن أول برنامج بكالوريوس للسينما والمسرح.
وأعلنت هيئة الموسيقى عن "إطلاق نشاط لا صفي بمسمى "الثقافة الموسيقية" بالتعاون مع وزارة التعليم، والذي يقدم محتوى إثرائيًا على منصة مدرستي".
وأشارت الهيئة إلى أن برنامج الثقافة الموسيقية يأتي ضمن مبادرة إدراج الموسيقى في التعليم العام، الرامية إلى تحقيق ركيزة التعليم المنبثقة من مبادراتها الاستراتيجية.
وأعلن الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الموسيقى سلطان البازعي، أن مادة الموسيقى ستكون خلال عامين ضمن مناهج التعليم العام بدءًا من رياض الأطفال إلى بقية الصفوف الدراسية.