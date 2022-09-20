7 جامعات سعودية تعتمد مواد وأندية لتعليم الموسيقى بأساتذة متخصصين

وكان مجلس شؤون الجامعات قد اعتمد، إنشاء كلية الفنون بجامعة الملك سعود في الرياض، تدرس علوم المسرح والسينما والموسيقى والتصميم الجرافيكي والنحت والخط كما أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود عن أول برنامج بكالوريوس للسينما والمسرح.