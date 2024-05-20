جازان.. "مستشفى بيش العام" يحصل على ترخيص ممارسة التشخيص الطبي الإشعاعي

وأوضح مدير المستشفى عيسى بن عبدالله جعفري؛ أن حصول المستشفى على هذه الرخصة يعد إنجازًا كبيرًا؛ حيث يأتي بناءً على تطبيق قسم الأشعة لوسائل السلامة، والحماية الإشعاعية، واستخدام الأجهزة الحديثة، التي تضمن سلامة المرضى من المصادر المشعة المستخدمة طبيًا وعلاجيًا.