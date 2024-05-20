جازان.. "مستشفى بيش العام" يحصل على ترخيص ممارسة التشخيص الطبي الإشعاعي

حصل قسم الأشعة في مستشفى بيش العام بتجمع جازان الصحي، على ترخيص ممارسة التشخيص الطبي الإشعاعي، واستخدام المصادر المشعة في التشخيص والعلاج، من قِبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
وأوضح مدير المستشفى عيسى بن عبدالله جعفري؛ أن حصول المستشفى على هذه الرخصة يعد إنجازًا كبيرًا؛ حيث يأتي بناءً على تطبيق قسم الأشعة لوسائل السلامة، والحماية الإشعاعية، واستخدام الأجهزة الحديثة، التي تضمن سلامة المرضى من المصادر المشعة المستخدمة طبيًا وعلاجيًا.
وأكّد مسؤول الحماية الإشعاعية بالمستشفى فني الأشعة يحيى بن علي زرعي؛ أن هذا الترخيص جاء ليتوّج الجهود المبذولة من قسم الحماية الإشعاعية بالمستشفى، وبدعم إدارة المستشفى نظير تطبيق القسم أنظمة ولوائح واشتراطات لا بد من إنشائها، إضافة إلى تدريب وتنفيذ برامج إدارية وتنظيمية لبرنامج الحماية من الإشعاع بالمنشأة لضمان تحقق الغاية الإستراتيجية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية (الحماية من مخاطر الإشعاع مع تنظيم استخداماته المفيدة) التي تضمن وجود الرقابة على الإجراءات الاشعاعية بالمستشفى واستخدامها الاستخدام الأمثل في خدمة المرضى.
جديرٌ بالذكر أنه صدر مرسوم ملكي بالموافقة على نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية بهدف التنظيم والرقابة على جميع المصادر المشعة المختلفة في المرافق الصحية.