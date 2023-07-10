هذا ما اتفق عليه مجلس التعاون وروسيا في اجتماعهم الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي

وشدد الوزراء على أهمية وصول الأغذية والأسمدة دون عوائق إلى الأسواق العالمية وكذلك المساعدات الإنسانية، وذلك للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة، معبرين عن إدانتهم للإرهاب أيًا كان مصدره، ورفضهم لسائر أشكاله ودوافعه ومبرراته، مؤكدين أهمية مواجهة انتشار الفكر الإرهابي والتطرف، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، والعمل على تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، معبرين عن عزمهم على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، كما شدد الوزراء على الحاجة إلى منع التمويل والتسليح والتجنيد للجماعات الإرهابية، من قِبل الأفراد أو الكيانات، والتصدي لجميع الأنشطة المهددة لأمن المنطقة واستقرارها، مشددين على أن التسامح والتعايش السلمي من أهم القيم والمبادئ للعلاقات بين الأمم والمجتمعات.