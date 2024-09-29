ينفذها البرنامج السعودي.. "بن مبارك" يطلّع على أعمال مشروعي إعادة تأهيل "طريق العبر" و"منفذ الوديعة"

وتمثل مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع النقل رافدًا مهمًّا من روافد الاقتصاد اليمني، ومساهمًا رئيسًا في تحريك عجلة التنمية في اليمن، التي أثرت إيجابًا على دعم بقية القطاعات الخدمية والحيوية وتحسين حياة الأشقاء في اليمن.