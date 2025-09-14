محمية الشمال تختتم مشاركتها في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور

وجسّد جناح المحمية، الذي أقامته هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، هويتها كأول محمية مخصصة للصيد المستدام في المملكة، حيث قدم للزوار تجربة متكاملة تعكس مزيجًا يجمع بين إحياء موروث الصيد والمحافظة على البيئة وصون الحياة الفطرية.