محمية الشمال تختتم مشاركتها في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور

اختتمت محمية الشمال للصيد المستدام مشاركتها في النسخة التاسعة من معرض كتارا الدولي للصيد والصقور “سهيل 2025”، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر الجاري، وسط حضور واسع من عشاق الصيد والموروث الأصيل.
وجسّد جناح المحمية، الذي أقامته هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، هويتها كأول محمية مخصصة للصيد المستدام في المملكة، حيث قدم للزوار تجربة متكاملة تعكس مزيجًا يجمع بين إحياء موروث الصيد والمحافظة على البيئة وصون الحياة الفطرية.
وتعرف الزوار على ما توفره المحمية من برامج وأنشطة متنوعة، شملت الصيد بالصقور وكلاب السلق والأسلحة النارية، إلى جانب خيارات الإقامة في المخيمات البيئية والنزل الفاخرة، وميادين الرماية الحديثة، بما يضمن التوازن بين متعة الصيد واستدامة الموارد الطبيعية.
كما قدم الجناح عروضًا بصرية ومواد تفاعلية سلطت الضوء على التنوع البيئي والثراء الطبيعي للمحمية، لترسخ مكانتها كوجهة رائدة للصيد المستدام والسياحة البيئية، مؤكدة دورها في الجمع بين الحفاظ على الموروث وتطوير تجربة حديثة وآمنة لهواة الصيد.
وأشارت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية إلى أن هذه المشاركة مثّلت فرصة للتعريف بالمحمية وبرامجها الفريدة، مؤكدة استمرار استقبال الحجوزات للراغبين في خوض تجربة الصيد المستدام، وذلك عبر الموقع الإلكتروني أو الرقم الموحد (920023354).