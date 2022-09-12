تقنية متقدمة.. نجاح توطين تقنية "الهولميوم ليزر" لعلاج البروستاتا

ونصح مختتمًا بقوله: "نشدد على ضرورة تناول أكل صحي وممارسة الرياضة، والتقليل من المشروبات التي تحتوي على نسب عالية من الكافيين كالقهوة والشاي، مع ضرورة زيارة الطبيب المختص فور ملاحظة بعض الأعراض مثل التبول مع فشل الأدوية، ووجود دم في البول وارتفاع وظائف الكلى، وتكرار التهابات البول".