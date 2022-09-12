تقنية متقدمة.. نجاح توطين تقنية "الهولميوم ليزر" لعلاج البروستاتا

نجح استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور مهند الحربي في توطين تقنية "الهولميوم ليزر" التي تعالج البروستاتا في فترة وجيزة دون تدخل جراحي، وتعد من أحدث ما توصل إليه الطب الحديث.
وتمتاز هذه التقنية بقلّ النزيف ويمكنها التعامل مع حجم البروستاتا سواءً كان صغيرًا أم كبيرًا، ومأمونيتها لمن يتناولون مسيلات الدم، ولمن فشلت لديهم العمليات الجراحية الأخرى، ويمكن للمريض الخروج في اليوم نفسه أو اليوم التالي كحد أقصى.
وقال الحربي لـ"سبق": "البروستاتا عبارة عن غدة توجد عند الرجال أسفل المثانة وتحيط بمجرى البول، وأي تضخم بهذه الغدة يؤدي إلى أعراض التبول التي منها تدفق البول والقيام المتكرر أثناء النوم في الليل لتفريغ البول".
وأضاف: "تضخم البروستاتا مرتبط بتقدم العمر؛ حيث تبدأ أعراضه عند سن الخمسين بنسبة 50 %، وتزداد تدريجيًا حتى تصل النسبة إلى 80 %، لمن تجاوز سن السبعين."
وأوضح: "استخدام تقنية "الهولميوم ليزر" لعلاج البروستاتا يكون بعملية تتم بالمنظار عن طريق الليزر ويستخدم فيها الهولميوم، وتتكون من جزءين: الأول عبارة عن تقشير البروستاتا وإزالة الجزء المتضخم، أما الثاني فيكون بفرم نسيج البروستاتا وإخراجه خارج المريض بوساطة جهاز مخصص لذلك".
ونصح مختتمًا بقوله: "نشدد على ضرورة تناول أكل صحي وممارسة الرياضة، والتقليل من المشروبات التي تحتوي على نسب عالية من الكافيين كالقهوة والشاي، مع ضرورة زيارة الطبيب المختص فور ملاحظة بعض الأعراض مثل التبول مع فشل الأدوية، ووجود دم في البول وارتفاع وظائف الكلى، وتكرار التهابات البول".