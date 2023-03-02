بين "نيوم" والعلا وسفينة جدة.. رحّالة ألماني يواعد معالم المملكة على متن دراجته

وقال "روسي" إن سبب اختياره للمملكة يعود لاهتمامه الكبير بها وبما تحتويه من سياحة متنوعة؛ حيث زار في بداية رحلته منطقة نيوم التي قَدِم إليها عبر الأردن، وقضى فيها وقتًا ممتعًا بين تضاريسها المتنوعة وشواطئها الجذابة وجبالها التي تكسوها الثلوج في فصل الشتاء، متوجهًا بعدها إلى محافظة العلا التي عاش فيها تجربة استثنائية امتزجت بين عبق التاريخ، والتطور في المشاريع الترفيهية المتنوعة.