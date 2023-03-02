بين "نيوم" والعلا وسفينة جدة.. رحّالة ألماني يواعد معالم المملكة على متن دراجته

بعد رحلته التي استمرت 6 أشهر، وصل الرحالة الألماني جان روسي، البالغ من العمر 29 عامًا، لأراضي المملكة؛ ليتعرف على أهم وأبرز معالمها السياحية وثقافة المجتمع فيها، على متن دراجته الهوائية.
وقال "روسي" إن سبب اختياره للمملكة يعود لاهتمامه الكبير بها وبما تحتويه من سياحة متنوعة؛ حيث زار في بداية رحلته منطقة نيوم التي قَدِم إليها عبر الأردن، وقضى فيها وقتًا ممتعًا بين تضاريسها المتنوعة وشواطئها الجذابة وجبالها التي تكسوها الثلوج في فصل الشتاء، متوجهًا بعدها إلى محافظة العلا التي عاش فيها تجربة استثنائية امتزجت بين عبق التاريخ، والتطور في المشاريع الترفيهية المتنوعة.
وأكد أن المملكة بلد غني بالمواقع الطبيعية والسياحية المتنوعة التي لا يمكن حصرها خلال جولته، حاثًا الجميع على زيارتها والتعرف عليها، حيث يتميز مجتمعها بالكرم والترحاب والمودة.
وذكر "روسي" أنه بعد الانتهاء من جولته سيواصل رحلته إلى السودان على متن سفينة من جدة، فيما ستكون وجهته النهائية هي جنوب إفريقيا.