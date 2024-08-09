من الحرفة إلى السوق.. فرصة فريدة في "برنامج متكامل لدعم الأسر المنتجة" بالليث

أعلنت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الليث، بالتعاون مع حاضنة "بأيدينا" للمنتجات القماشية والمنسوجات -إحدى مبادرات بنك التنمية الاجتماعية-، فتح باب التسجيل في برنامج نوعي لتأهيل واحتضان الأسر المنتجة في مجال الحرف والصناعات اليدوية.
ويهدف البرنامج تمكين سيدات الليث اقتصادياً من خلال إحياء الحرف التراثية وتطوير مهاراتهن في الصناعات اليدوية؛ حيث يوفّر البرنامج فرصة فريدة للمشاركات للحصول على تدريبٍ احترافي مجاني على يد مدربات متخصّصات، إضافة إلى توفير المواد الخام اللازمة لإنتاج مشغولاتهن.
ويستهدف البرنامج جميع سيدات المحافظة، مع إعطاء الأولوية لمستفيدات الجمعية، ويمتد البرنامج لمدة 7 أشهر، يشمل مرحلة تأهيل وتدريب مكثّفة، تليها مرحلة احتضان وتسويق للمنتجات.
وأكّد رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالليث علي بن ناجم العرياني؛ إيمان الجمعية بأهمية تمكين المرأة اقتصادياً، مشيراً إلى أن هذا البرنامج فرصة ذهبية للأسر المنتجة في الليث لتطوير مهاراتهن وتحقيق دخلٍ مستدام، حيث يسعى البرنامج إلى إحياء الحرف اليدوية والتراثية والحفاظ على الهوية الثقافية للمحافظة.
يُذكر أن برنامج حاضنة "بأيدينا" للمنتجات القماشية والمنسوجات يأتي في إطار جهود جمعية رعاية الأيتام بالليث؛ لتمكين الأسر المنتجة، ودعم التنمية الاقتصادية في المحافظة بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية.