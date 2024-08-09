من الحرفة إلى السوق.. فرصة فريدة في "برنامج متكامل لدعم الأسر المنتجة" بالليث

وأكّد رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالليث علي بن ناجم العرياني؛ إيمان الجمعية بأهمية تمكين المرأة اقتصادياً، مشيراً إلى أن هذا البرنامج فرصة ذهبية للأسر المنتجة في الليث لتطوير مهاراتهن وتحقيق دخلٍ مستدام، حيث يسعى البرنامج إلى إحياء الحرف اليدوية والتراثية والحفاظ على الهوية الثقافية للمحافظة.