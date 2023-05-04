وزير الإسلامية لـ"سبق": سنقف سدًا منيعًا ضد الإرهاب والتطرف وكل من يحاول امتطاء الدين لأهداف سياسية

وشدد في ختام تصريحه على أن المخدرات آفة خبيثة جدًا يروج لها أعداء الوطن، والمستهدف فيها الشباب لتدميرهم، واستهداف الوطن في أغلى استثماراته وثرواته، داعيًا الجميع إلى الوقوف في مواجهتها صفًا واحدًا لإنقاد الشباب من الوقوع في براثنها، وطمأن آل الشيخ بأن السلطات الأمنية والمختصة في المملكة العربية السعودية ستكون بالمرصاد لكل من يريد المساس بأمن هذا الوطن وشبابه وأهله.