مزاد علني لبيع أرض تجارية استراتيجية بالرياض بمساحة تتجاوز 100 ألف متر 2

أعلنت شركةُ كانف العقارية، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية؛ عن البيع بالمزاد العلني الهجين لأرض تجارية، يوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 الساعة 4 مساءً، حضوريًّا في "قصر التخصصي - قاعة اللؤلؤة" بمدينة الرياض، وإلكترونيًّا عبر منصة السعودية للمزادات.
ويعرض المزادُ أرضًا تجارية في حي الجنادرية على أربعة شوارع بمساحة تتجاوز 100 ألف متر مربع، تتميّز بموقعها الفريد على طريق خريص، وبطول أكثر من 330م، وقريبة من طريق الجنادرية.
ويعتبر المزادُ فرصةً جاذبة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة؛ حيث ترحّب شركة كانف العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على: 0504555666 – 0574441111 – 0574442222.