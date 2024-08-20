مزاد علني لبيع أرض تجارية استراتيجية بالرياض بمساحة تتجاوز 100 ألف متر 2

أعلنت شركةُ كانف العقارية، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية؛ عن البيع بالمزاد العلني الهجين لأرض تجارية، يوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 الساعة 4 مساءً، حضوريًّا في "قصر التخصصي - قاعة اللؤلؤة" بمدينة الرياض، وإلكترونيًّا عبر منصة السعودية للمزادات.