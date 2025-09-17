"أدير العقارية" تحقق مبيعات تجاوزت 700 مليون ريال في مزاد "واحات جدة" خلال أربعة عشر دقيقة

أعلنت شركة "أدير العقارية"، عن نجاح مزاد "واحات جدة" الذي أقيم يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 في قاعة فندق ماريوت جدة، وقد شهد المزاد حضورًا واسعًا من المستثمرين ورجال الأعمال، ما أسفر عن بيع الفرصة الاستثمارية المطروحة وتحقيق مبيعات إجمالية بلغت 707,253,170 مليون ريال.
ويعد مزاد "واحات جدة" واحدًا من أبرز المشاريع شرق جدة، حيث ان المخطط المعتمد يمتد على مساحة تتجاوز 707 آلاف متر مربع خام، ويضم 411 قطعة أرض متنوعة الاستخدامات، منها 278 قطعة مخصصة لبناء عمائر سكنية حديثة بارتفاعات تصل إلى أربعة أدوار مع ملحق، و113 قطعة تجارية بارتفاعات تصل إلى خمسة أدوار مع ملحق، بالإضافة إلى مساحات مخصصة للخدمات والمرافق العامة. ويتميز المخطط بموقع استراتيجي في حي الكوثر، بالقرب من مطار الملك عبدالعزيز الدولي وطريق الحرمين الشريفين ومدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة"، إلى جانب قربه من وجهات تجارية رئيسية مثل مول العرب والياسمين مول، ما يجعله وجهة استثمارية مثالية.
وفي تعليق له على هذا النجاح، قال سليمان الحربي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العقارية": "إن نجاح مزاد "واحات جدة" يعكس النمو المتسارع للسوق العقاري في مدينة جدة، ويؤكد الدور المحوري لشركة "أدير العقارية" في توفير فرص استثمارية عالية الجودة تلبي تطلعات المستثمرين. وشهدنا الحضور الكبير، وهو دليل على الثقة المتنامية في مشاريعنا وعلى الجاذبية الاستثمارية التي يتمتع بها المخطط المعتمد بفضل موقعه وتخطيطه العصري."
ويأتي هذا النجاح امتدادًا لمسيرة "أدير العقارية" في تنظيم وتسويق مزادات نوعية وابتكار حلول تسويقية تدعم رؤية المملكة 2030، وتعكس التزام الشركة بتعزيز التنمية العمرانية وتوفير فرص استثمارية رائدة تواكب النمو المتسارع في السوق العقاري السعودي.