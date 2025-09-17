"أدير العقارية" تحقق مبيعات تجاوزت 700 مليون ريال في مزاد "واحات جدة" خلال أربعة عشر دقيقة

ويعد مزاد "واحات جدة" واحدًا من أبرز المشاريع شرق جدة، حيث ان المخطط المعتمد يمتد على مساحة تتجاوز 707 آلاف متر مربع خام، ويضم 411 قطعة أرض متنوعة الاستخدامات، منها 278 قطعة مخصصة لبناء عمائر سكنية حديثة بارتفاعات تصل إلى أربعة أدوار مع ملحق، و113 قطعة تجارية بارتفاعات تصل إلى خمسة أدوار مع ملحق، بالإضافة إلى مساحات مخصصة للخدمات والمرافق العامة. ويتميز المخطط بموقع استراتيجي في حي الكوثر، بالقرب من مطار الملك عبدالعزيز الدولي وطريق الحرمين الشريفين ومدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة"، إلى جانب قربه من وجهات تجارية رئيسية مثل مول العرب والياسمين مول، ما يجعله وجهة استثمارية مثالية.