المسند: "أبرد مواضع الأرض" الآن في القارة القطبية.. وحرارتها أقل من الفريزر بخمسة أضعاف

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، الدكتور عبدالله المسند، أن أشد المواضع برداً في العالم هذه الأيام تقع في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وتحديداً في القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا"، حيث تسجل درجات حرارة شديدة الانخفاض تفوق برودة الفريزر المنزلي بأكثر من خمسة أضعاف.
وأوضح "المسند" أن المرتبة الثانية من حيث شدة البرودة تسجل في مناطق أقصى شمال الكرة الأرضية، وتحديداً داخل شمال روسيا، حيث تهبط درجات الحرارة إلى مستويات قاسية وغير معتادة.
وأضاف: "الاختلاف في توزيع درجات الحرارة بين نصفي الأرض في هذا الوقت من العام يُظهر دقة النظام الكوني، وعظمة التوازن المناخي الذي خلقه الله"، مختتماً بقوله: "ولله في خلقه شؤون".