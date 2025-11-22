المسند: "أبرد مواضع الأرض" الآن في القارة القطبية.. وحرارتها أقل من الفريزر بخمسة أضعاف

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، الدكتور عبدالله المسند، أن أشد المواضع برداً في العالم هذه الأيام تقع في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وتحديداً في القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا"، حيث تسجل درجات حرارة شديدة الانخفاض تفوق برودة الفريزر المنزلي بأكثر من خمسة أضعاف.