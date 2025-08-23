المرور يُعلن جاهزيته لتنفيذ خطة مرورية شاملة مع انطلاق العام الدراسي

أكدت الإدارة العامة للمرور جاهزيتها لتنفيذ الخطة المرورية مع انطلاق العام الدراسي غدًا، حيث يعود الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام والجامعي إلى مقاعد الدراسة في مختلف مناطق المملكة.