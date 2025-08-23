محليات

المرور يُعلن جاهزيته لتنفيذ خطة مرورية شاملة مع انطلاق العام الدراسي

تعزيز السلامة وتسهيل الحركة حول المدارس والجامعات والأسواق
المرور يُعلن جاهزيته لتنفيذ خطة مرورية شاملة مع انطلاق العام الدراسي
تم النشر في

أكدت الإدارة العامة للمرور جاهزيتها لتنفيذ الخطة المرورية مع انطلاق العام الدراسي غدًا، حيث يعود الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام والجامعي إلى مقاعد الدراسة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت أن الخطة تستهدف تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة السير، وتخفيف الازدحام المروري، لا سيما في الطرق الرئيسة، والتقاطعات، والمناطق المحيطة بالمدارس، والجامعات، ومراكز التسوق.

وأشارت الإدارة إلى أن فرقها الميدانية ستنتشر منذ الساعات الأولى من الصباح لتأمين الانسيابية المرورية، وتقديم الدعم والإرشاد للمستخدمين، بما يسهم في بداية منظمة وآمنة للعام الدراسي الجديد.

المرور
الإدارة العامة للمرور
العام الدراسي الجديد
السلامة المرورية
الازدحام المروري
حركة السير
الخطة المرورية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org