في مستشفى الدرعية.. عملية ناجحة لفتاة تجاوز وزنها 200 كجم

وأكد تجمّع الرياض الصحي الثالث أن المريضة قامت بمراجعة وزيارة العيادة في مركز جراحات السمنة بمستشفى الدرعية، وبعد الاطلاع على تاريخها المرضي وإجراء الفحوصات السريرية الأولية والتحاليل والأشعة، تبيّن أنها تعاني من سمنة مفرطة وزيادة في الوزن، الأمر الذي تسبب في إصابتها بمشاكل صحية متعددة، مثل: اضطرابات في النوم وصعوبة في المشي والحركة والتنفس بشكل طبيعي.