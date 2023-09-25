"سعود بن عبدالله" يُكرّم المشاركين في حملة حماية البيئة البحرية بجدة

كما كرم عددًا من المتطوعين، والداعمين، وشاهد والحضور، فيلمًا تعريفيًا عن الحملة، تضمن توثيقًا لمشاركة المتطوعين والمتطوعات في تنظيف الشواطئ، والأثر الذي أحدثته في نفوسهم لتعزيز الشعور بالمسؤولية لدى الفرد والمجتمع تجاه المحافظة على البيئة البحرية بجدة.