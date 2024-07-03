"54" تعيّن الشنقيطي رئيساً تنفيذياً لقيادة أعمالها في المملكة العربية السعودية

وكانت رحلة الشنقيطي إلى القمة قد بدأت كلاعب متميز في رياضة الكاراتيه، وقد مثّل المنتخبات الوطنية بكل فخر في العديد من البطولات الإقليمية والدولية، وكان هذا الشغف بالرياضة هو الذي مهد له الطريق في نهاية المطاف لتطوره المهني، حيث تابع تعليمه العالي وحصل على درجتي الماجستير في علوم الرياضة والتغذية من جامعات مرموقة في الولايات المتحدة. بهذا المزيج الهائل من الخبرة العملية والتميز الأكاديمي، واصل الشنقيطي تفوقه في القطاع الخاص، وتولى أدوارًا محورية في شركات متعددة الجنسيات الشهيرة مثل بروكتر آند جامبل، وبيبسيكو، ودبي القابضة، وإعمار. ومن خلال هذه المساعي، صقل خبرته في تطوير استراتيجيات استثمار مبتكرة وتقديم استشارات لا تقدر بثمن في عالم الأعمال والرياضة.