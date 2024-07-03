"54" تعيّن الشنقيطي رئيساً تنفيذياً لقيادة أعمالها في المملكة العربية السعودية

تعزيزاً لدورها المحوري في تطوير أعمال القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية، أعلنت الشركة العالمية للرياضة "54" تعيين الأستاذ المأمون الشنقيطي رئيساً تنفيذياً لعملياتها في المملكة.
وفي خطوة تؤكد التزام "54" ببناء فريق عالمي من القادة وخبراء الرياضة، يسر الشركة أن ترحب بالشنقيطي كأحدث إضافة لها، قادماً من وزارة الرياضة السعودية، حاملاً معه ثروة من الخبرة وسجل حافل من النجاح في تشكيل المشهد الرياضي الديناميكي من خلال وضع استراتيجيات الاستثمار وتقديم الاستشارات، حيث قدم خبرته في العديد من المشاريع الرائدة مستفيدًا من فهمه العميق لصناعة الرياضة، لدفع التغيير التحويلي عبر مختلف جوانب النظام الرياضي السعودي.
وكانت رحلة الشنقيطي إلى القمة قد بدأت كلاعب متميز في رياضة الكاراتيه، وقد مثّل المنتخبات الوطنية بكل فخر في العديد من البطولات الإقليمية والدولية، وكان هذا الشغف بالرياضة هو الذي مهد له الطريق في نهاية المطاف لتطوره المهني، حيث تابع تعليمه العالي وحصل على درجتي الماجستير في علوم الرياضة والتغذية من جامعات مرموقة في الولايات المتحدة. بهذا المزيج الهائل من الخبرة العملية والتميز الأكاديمي، واصل الشنقيطي تفوقه في القطاع الخاص، وتولى أدوارًا محورية في شركات متعددة الجنسيات الشهيرة مثل بروكتر آند جامبل، وبيبسيكو، ودبي القابضة، وإعمار. ومن خلال هذه المساعي، صقل خبرته في تطوير استراتيجيات استثمار مبتكرة وتقديم استشارات لا تقدر بثمن في عالم الأعمال والرياضة.
وعلى مدى أكثر من عقد من الزمن، كان الشنقيطي في طليعة التطوير الرياضي في المملكة العربية السعودية، طوال فترة عمله المثيرة شغل العديد من المناصب القيادية العليا، وساهم بخبرته الواسعة في دعم المبادرات الرياضية على مختلف الأصعدة، فمنذ عام 2010 لعب الشنقيطي دوراً محورياً في تطوير البرنامج الوطني للرياضة المدرسية ضمن عمله لدى وزارة التعليم. ثم انتقل بعد ذلك للعمل كمدير تنفيذي لقطاع الرياضة في شركة القدية للاستثمار، حيث لعب دورًا محوريًا في تشكيل خطط الشركة الطموحة لجعل القدية مركزًا عالميًا للرياضة والترفيه والفنون. وفي الآونة الأخيرة، برز كشخصية رئيسية في قطاع الرياضة الحكومي، حيث عمل كمستشار لكل من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبيةالسعودية.
وبهذه المناسبة، أكّد المأمون الشنقيطي، الرئيس التنفيذي لشركة "54" في السعودية، أن انضمامه في هذا الوقت المثالي قائلاً:
بينما أستهل هذا الدور الجديد والمشوّق لقيادة الأعمال في السعودية، يغمرني الشعور بالامتياز والفخر لكوني جزءًا من عائلة "54"، إن المشهد الرياضي في المملكة يرتقي إلى آفاق جديدة يومًا بعد يوم، فالممكنات والفرص لا حصر لها،ونحن محظوظون حقًا لأننا نشهد بعضًا من أكثر الأوقات إثارة في تاريخ الرياضة السعودية.
وبينما يبدأ هذا الفصل الجديد والمبهج من قيادة الأعمال، يتطلع الشنقيطي إلى الاستفادة من خبرته الواسعة لدفع شركة "54" إلى الأمام. وأوضح: أننا نسعى إلى استقطاب أفضل المواهب العالمية والمحلية لدعمنا في مسيرتنا لتحقيق أهدافنا، كما أننا حريصون على ترسيخ الثقافة المثالية التي تسهل بناء الفريق كعائلة كبيرة. فمن المؤكد للأشخاص العظماء المدفوعين بأهداف واضحة وبالالتزامأن يحصدوا إنجازات عظيمة.
وفي هذا السياق، قال عبد الله عبد الجبار، رئيس مجلس إدارة "54"والرئيس التنفيذي لشركة سنابل للاستثمار والمساهم الأكبر فيها:
"يسعدني أن أرحّب بالمأمون في فريقنا، وكلّنا ثقة بأنّ "54" ستواصل تحت قيادته الازدهار وبلوغ آفاق جديدة، فمن أجل أن تحقّق الشركة طموحاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يلزمها وجود شخصية ملهمة وخبيرة على رأس القيادة في المملكة العربية السعودية، والمأمون هو بالضبط ذلك الشخص".
ونشير إلى أنّ "54" تسجّل ارتفاعاً كبيراً في عدد العملاء الراغبين في إثراء الخدمات الاستشارية الاستراتيجية على أعلى المستويات، الأمر الذي يسد الفجوة بين الاستشارات المفاهيمية والتنفيذ التكتيكي العملي وتحقيق العائدات وكل المراحل ذات الصلة.