"الدفاع المدني" يحذر من هطول أمطار على أجزاء من مناطق المملكة

وستتأثر أجزاء من منطقة الرياض (المجمعة - الزلفي - الغاط - شقراء - رماح - الدوادمي - عفيف) بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، في حين يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها على (الرياض العاصمة - الخرج - المزاحمية - القويعية) وأجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وجازان والمنطقة الشرقية، مع احتمالية تساقط الثلوج مساء يوم الخميس ويوم الجمعة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز - علقان - الظهر).