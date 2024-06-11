المختبر البيئي بأمانة تبوك يُجري 478 اختبارًا على المنشآت الغذائية الواقعة على مسار انتقال الحجاج

كثّف المختبر البيئي بأمانة منطقة تبوك، جولاته الميدانية على المنشآت الغذائية الواقعة على مسار انتقال الحجاج إلى المشاعر المقدسة؛ حيث أجرى 478 اختبارًا سريعًا لقياس درجات الحرارة وفحص زيوت القلي واختبار طازجية اللحوم، ورصدت الجولات عددًا من المخالفات في هذا الصدد.