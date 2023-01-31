رئيس مجلس هيئة السوق المالية يكشف تفاصيل أهم لقاء له مع ولي العهد

كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أهم لقاء له مع سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي عبدالله المديفر في برنامجه الأسبوعي "في الصورة"، الذي يُبث على قناة "روتانا خليجية"، إنه "في واحد من أوائل اللقاءات التي جمعتني بولي العهد استأذنته في نهاية اللقاء بطرح سؤال شخصي عليه، وكان ذلك متزامنًا مع إطلاق رؤية السعودية 2030 وبرامجها".
وأضاف: "كان السؤال: لماذا تمرُّ سموكم بهذا التحدي وتخوضه وأنت ابن ملك، ومولود في نعمة، وكلك خير في خير؟ وقد استوقفني رده الذي ما زلتُ أحتفظ به في ذاكرتي إلى اليوم؛ إذ قال ولي العهد: أنا صحيح ابن ملك، ووُلدت في خير -ولله الحمد-، ولكن كل هذا ليس لي فيه فضل، ولكن الشيء الذي أنا مسؤول عنه ماذا صنعتُ فيه؟ هل أنا أكلتُ وشربتُ ونمتُ وخرجتُ كما دخلتُ؟ أو أنا تركت هذا البلد وهذه الأرض في مكان أحسن مما وجدته، وأبناء بلدي في وضع أفضل مما لقيتهم، وخصوصًا عندما نرى أن متوسط دخل الفرد خلال الفترة الماضية لم يتحسن، ولدينا فرص".
ثم تحدث ولي العهد عن الرؤية، وعن تفاصيلها، وخططها، ومستهدفاتها.. وظل يتحدث عن ذلك بدون مقاطعة لمدة 15 دقيقة في تفصيل دقيق عن الرؤية، وكأنه يرسم خارطة يشاهدها. مضيفًا: "أنا أستمع لسمو ولي العهد بدون مقاطعة، وبعدها تيقنتُ من أمرَيْن، الأول تيقنت أن عندنا رؤية، لأول مرة أشعر بها، وأطمئن لها. وثانيًا أن عندنا قبطانًا".
وتابع: "منذ ذلك الحين ونحن نبذل جهدنا في تحقيق أهداف الرؤية خلف هذا القبطان، وإن شاء الله نسعى لتحقيقها كاملة".
وعلَّق الإعلامي المديفر بالقول: "بإذن الله سنصل".
وخلال اللقاء فسَّر رئيس مجلس هيئة السوق المالية حركة الصعود والهبوط الجماعي للأسهم، كما ردَّ على شكاوى مستخدمي الموقع الإلكتروني للسوق، ولفت إلى أنه "لا نية لتغيير وقت التداول".
وأشار إلى أن أوامر الشراء المخفية موجودة في أغلب الأسواق، وكشف عن العمل على خطة لفتح سوق "نمو" للأفراد، وقال: "محتمل جدًّا أن نرى شركة جديدة أخرى إلى جانب (تداوُل)".