رئيس مجلس هيئة السوق المالية يكشف تفاصيل أهم لقاء له مع ولي العهد

وأضاف: "كان السؤال: لماذا تمرُّ سموكم بهذا التحدي وتخوضه وأنت ابن ملك، ومولود في نعمة، وكلك خير في خير؟ وقد استوقفني رده الذي ما زلتُ أحتفظ به في ذاكرتي إلى اليوم؛ إذ قال ولي العهد: أنا صحيح ابن ملك، ووُلدت في خير -ولله الحمد-، ولكن كل هذا ليس لي فيه فضل، ولكن الشيء الذي أنا مسؤول عنه ماذا صنعتُ فيه؟ هل أنا أكلتُ وشربتُ ونمتُ وخرجتُ كما دخلتُ؟ أو أنا تركت هذا البلد وهذه الأرض في مكان أحسن مما وجدته، وأبناء بلدي في وضع أفضل مما لقيتهم، وخصوصًا عندما نرى أن متوسط دخل الفرد خلال الفترة الماضية لم يتحسن، ولدينا فرص".