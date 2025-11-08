قسم الإعلام بجامعة الملك سعود ينظم فعالية حول الاتصال الثقافي بين السعودية والصين

وأوضح الدكتور العقيل ان قسم الإعلام بجامعة الملك سعود الذي تجاوز عمره الخمسون عاما يعد من أوائل الجهات الأكاديمية في الجامعة التي تبنت مبادرات نوعية في مجال الاتصال الثقافي، حيث يدرس القسم مقررات اكاديمية في الأتصال الثقافي، كما ناقش الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه المتعلقة بالإتصال الثقافي وابعاده، ولديه عدد كبير من الطلاب والطالبات من مختلف الجنسيات يدرسون في مراحل البكالوريوس والدراسات العليا بما فيهم طلاب من جمهورية الصين الشعبية، كما ان قسم الاعلام يعد أول من أطلق مبادرة الاحتفال باليوم العالمي للطلاب الدوليين بالجامعة ، وهي فعالية سنوية تقام في السابع عشر من نوفمبر كل عام تهدف إلى إبراز التنوع الثقافي داخل الجامعة وتعزيز التفاعل بين الطلبة من مختلف الجنسيات، بما يعكس التوجه الإنساني والحضاري للجامعة.