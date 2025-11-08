قسم الإعلام بجامعة الملك سعود ينظم فعالية حول الاتصال الثقافي بين السعودية والصين

يقيم قسم الإعلام بجامعة الملك سعود، ممثلاً بلجنة النشاط والشراكة المجتمعية، فعالية علمية وثقافية بعنوان «الاتصال الثقافي بين السعودية والصين: نظرة مستقبلية»، وذلك صباح يوم الثلاثاء القادم في القاعة الكبرى بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.
ويحل الكاتب الصحفي والباحث في الشأن الصيني المهندس فهد عريشي، ضيفًا على ا للقاء الذي سيديره الدكتور أحمد معيدي، عضو هيئة التدريس في قسم الإعلام ومقرر لجنة النشاط والشراكة المجتمعية. وتتناول الفعالية الثقافية أهمية الاتصال الثقافي في الواقع المعاصر، وأطر وتجارب العلاقة الثقافية السعودية-الصينية، ومجالات التكامل والتعاون المستقبلي بين البلدين.
وبين رئيس قسم الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور فيصل العقيل الى ان الفعالية التي يقيمها القسم مساهمة منه في فعاليات العام الثقافي السعودي-الصيني 2025، تهدف إلى استشراف آفاق التعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، واستعراض دور الاتصال الثقافي في تعزيز الفهم المتبادل بين الشعوب وتطوير العلاقات الحضارية بين البلدين.
وأوضح الدكتور العقيل ان قسم الإعلام بجامعة الملك سعود الذي تجاوز عمره الخمسون عاما يعد من أوائل الجهات الأكاديمية في الجامعة التي تبنت مبادرات نوعية في مجال الاتصال الثقافي، حيث يدرس القسم مقررات اكاديمية في الأتصال الثقافي، كما ناقش الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه المتعلقة بالإتصال الثقافي وابعاده، ولديه عدد كبير من الطلاب والطالبات من مختلف الجنسيات يدرسون في مراحل البكالوريوس والدراسات العليا بما فيهم طلاب من جمهورية الصين الشعبية، كما ان قسم الاعلام يعد أول من أطلق مبادرة الاحتفال باليوم العالمي للطلاب الدوليين بالجامعة ، وهي فعالية سنوية تقام في السابع عشر من نوفمبر كل عام تهدف إلى إبراز التنوع الثقافي داخل الجامعة وتعزيز التفاعل بين الطلبة من مختلف الجنسيات، بما يعكس التوجه الإنساني والحضاري للجامعة.