اتصال من "تركي بن طلال" يتلمّس احتياجات الأسرة المنكوبة بوفاة 4 من أفرادها

أجرى أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اتصالًا بأحد أبناء الأسرة المنكوبة باختناق وغرق 4 من أفرادها داخل خزان مياه تحت الإنشاء بقرية آل ختارش بمحايل عسير؛ واطمأنّ من خلاله على وضع الأسرة وتلمّس احتياجاتهم ووعد بزيارتهم.
وكانت "سبق" قد انفردت بنشر خبر في الرابع من الشهر الجاري لعام 2022 بعنوان "قصة محزنة.. وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر من أسرة واحدة غرقًا داخل خزان مياه بمحايل"، وجاء فيه أن إحدى القرى بمحايل شهدت قصة مأساوية ذهب ضحيتها أربعة أشخاص من أسرة واحدة اختناقًا وغرقًا بخزان مياه تحت الإنشاء.
وتفصيلًا، سرد الشاب عبدالله بن حسن هادي عسيري أحد أبناء الأسرة المصابة لـ"سبق" تفاصيل القصة الحزينة قائلًا: "تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها قرية آل ختارش بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحايل في هطول أمطار تسببت في دخول السيل إلى خزان أرضي تحت الإنشاء بطول 15م وعرض 6 أمتار وعمق 6 أمتار؛ حيث بلغ ارتفاع منسوب المياه متر تقريبًا، وهو ما استدعى نزح تلك المياه، وقامت الأسرة بإنزال مولد لشفط المياه إلى الخارج، وتم تشغيله مما أدى إلى انبعاث الدخان، وكان أول من نزل إلى عمق الخزان شقيقي -علي- الذي يبلغ من العمر 15 عامًا، إلا أنه لم يستطع الخروج بسبب اختناقه بفعل الدخان.
وأضاف: "لحق بأخي والدنا حسن بن هادي (55 عاما) في محاولة لإنقاذه إلا أنه اختنق هو الآخر فما كان من ابن عمي (حمد 17 عامًا) وشقيقه (هادي 19 عامًا) إلا أن قذفا بنفسيهما لإنقاذ والدي وشقيقي إلا أنهما وقعا في نفس الفخ، ولم يستطيعا الخروج، فما كان من والدهما شقيق والدي (علي هادي- 70 عاما) إلا أن نزل الخزان لإنقاذهم إلا أنه لم يخرج منهم أحد.
وتابع: "دفع ما حدث بإخوتي الصغار للاستغاثة بالجيران الذين أبلغوا الدفاع المدني الذي حضر وقام بانتشالهم، وكانت المفاجأة وفاة والدي وشقيقي علي وعمي وابنه حمد في الوقت الذي أخرج فيه ابن عمي هادي وهو على قيد الحياة، وجرى نقله إلى مستشفى محايل، وجرى تقديم الإسعافات الأولية له بمتابعة مباشرة من مدير المستشفى محمد بن زيد عسيري، وتم تنويمه ليغادر بعد استقرار حالته الصحية".
وقال الابن المكلوم "عبدالله": لسان الحال يقول إن كل واحد من أفراد أسرتي المتوفين كان يقول "إما أن نحيا معًا أو نموت معًا"، رغم أن هنالك من كان يستطيع الخروج رغم الاختناق وانعدام الأكسجين.
وأردف: نحمد الله على قضائه وقدره وإنا لله وإنا إليه راجعون، مقدمًا شكره وتقديره للأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير الذي نقل تعازيه محافظ محايل، ولرئيس مركز بحر أبوسكينة ومدير مستشفى محايل ومدير التعليم ولوكيل شيخ قبائل آل ختارش ناصر بن محمد أبو علامة الذين وقف معنا منذ اللحظات الأولى وهو ما خفف من مصابنا.
بدورها؛ تتقدم "سبق" لأسرة المتوفين بأحرّ التعازي، داعيةً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.