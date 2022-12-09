اتصال من "تركي بن طلال" يتلمّس احتياجات الأسرة المنكوبة بوفاة 4 من أفرادها

وتفصيلًا، سرد الشاب عبدالله بن حسن هادي عسيري أحد أبناء الأسرة المصابة لـ"سبق" تفاصيل القصة الحزينة قائلًا: "تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها قرية آل ختارش بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحايل في هطول أمطار تسببت في دخول السيل إلى خزان أرضي تحت الإنشاء بطول 15م وعرض 6 أمتار وعمق 6 أمتار؛ حيث بلغ ارتفاع منسوب المياه متر تقريبًا، وهو ما استدعى نزح تلك المياه، وقامت الأسرة بإنزال مولد لشفط المياه إلى الخارج، وتم تشغيله مما أدى إلى انبعاث الدخان، وكان أول من نزل إلى عمق الخزان شقيقي -علي- الذي يبلغ من العمر 15 عامًا، إلا أنه لم يستطع الخروج بسبب اختناقه بفعل الدخان.